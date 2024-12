Quifinanza.it - Contributi pubblici allo sport 2025, salgono tennis e nuoto: la classifica delle federazioni

Leggi su Quifinanza.it

Aumentano iitaliano, soprattutto per le discipline che hanno fatto segnare un 2024 da record. Come ogni annoe salute, società in house del ministero dell’Economia, ha assegnato le risorse ordinarie destinate per ila tutte lee come sempre c’è chi esulta e chi ha da recriminare. Per l’anno che sta per arrivare sono stati stanziati oltre 343 milioni di euro complessivi, distribuiti tra tutti gli organismi sulla base dei risultati ottenuti in stagione e dei diversi indicatori del modello algoritmico, con la novità, però, che ledovranno pagarsi bollette e affitti.I criteri di finanziamento die saluteCon l’approvazione del Cda die salute, ial sistemaivo italiano crescono del 9% rispetto al finanziamento complessivo del 2024, grazie anche al 32% di gettito fiscale generato dal movimento e reinvestito: i finanziamenticosì a circa 290 milioni per leive nazionali (+9 milioni) al oltre 3,2 milioni per le disciplineive associate come gli scacchi o il bridge, per un incremento del 15%, mentre le cosiddette“fuori scala” (come cronometristi e mediciivi) rimangono a circa 9 milioni.