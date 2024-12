Romadailynews.it - Benvenuti (Ecoitaliasolidale): “Da risorsa a pericolo: la cattiva gestione del verde pubblico continua a mietere vittime”

Roma piange una nuova vittima a causa della scarsa manutenzione del patrimonio arboreo della città. Questa mattina, in via Cesare Massini, nel Parco Livio Labor, un albero è crollato a causa del forte vento, schiacciando una donna di 45 anni e ferendo gravemente un’amica, anch’essa 45enne. I figli della vittima, presenti al momento del tragico evento, hanno assistito impotenti alla scena.Unquotidiano“A Roma, la semplice presenza nelle vicinanze di alberi durante il maltempo è diventata un rischio concreto e inaccettabile” – dichiara Piergiorgio, Presidente del Movimento Ecologista. “Da anni denunciamo la situazione, ma l’inerzia delle istituzionia mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini.”Patrimonio arboreo in crisiLa Capitale, un tempo orgogliosa del suo patrimonio, oggi paga il prezzo di anni di manutenzione inadeguata.