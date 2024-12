Oasport.it - Quanti soldi guadagna Conegliano con la vittoria al Mondiale per Club? Le cifre per il terzo sigillo

ha vinto ilper2024 di volley femminile, festeggiando ad Hangzhou (Cina) al termine di un’autentica cavalcata caratterizzata da cinque vittorie per 3-0. Le Pantere sono state semplicemente impeccabili, travolgendo Milano in semifinale e poi tramortendo il Tianjin in un atto conclusivo. Le Campionesse d’Europa hanno così conquistato iltitolo iridato della propria storia dopo essere salite sul gradino più alto del podio nel 2019 e nel 2022.Le venete hanno così completato il grande Slam dopo aver già vinto Coppa Italia, Scudetto, Champions League e Supercoppa Italiana, a dimostrazione di una superiorità davvero schiacciante. Si tratta di un risultato di lusso per la pallavolo italiana, che è riuscita a tornare sul tetto Pianeta dopo la firma di Perugia al maschile dodici mesi fa.