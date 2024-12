Ilrestodelcarlino.it - Primavera, ultimo sforzo dell’anno ad Udine

Quello di oggi sarà il terzo impegno nel giro di appena otto giorni per laallenata da Nicola Campedelli: allo stadio Centro Sportivo Comunale, Codroipo (UD), andrà in scena uno scontro fra squadre che vogliono abbandonare la bassa classifica. I due pareggi arrivati nelle ultime due giornate hanno lasciato qualche rimpianto, vuoi per i gol subiti negli ultimi minuti, vuoi per qualche occasione da rete non sfruttata. Quella di oggi, sia pure in trasferta è una occasione da capitalizzare al massimo. L’se allenata da Igor Bubnjic ha di gran lunga la peggiore difesa del campionato e una differenza reti con un saldo negativo di trentuno gol. Ci potranno essere alcune rotazioni tenendo conto che sia contro la Lazio che contro il Verona il Cesena ha disputato incontri col risultato sempre in bilico e tirati con notevole dispendio di energie.