Notte di luce e solidarietà | messa di Natale alla stazione delle autolinee

Bergamo. Si rinnova l’atteso appuntamento con ladidi Bergamo. Ancora una volta, la sera della Vigilia, la comunità di Bergamo si riunirà per celebrare la magia delin un’atmosfera di condivisione e.La celebrazione, organizzata in collaborazione con Notèr de Bèrghem, Confesercenti Bergamo, Caritas e con il coordinamento logistico di Luca Mangili, si terrà la sera della Vigilia alle 21.30, regalando a tutti i presenti un’occasione unica per vivere l’arrivo del Santoin un contesto carico di significato. Lasarà celebrata da don Roberto Trussardi.Le offerte raccolte durante la serata saranno devolute al progetto di accoglienza dei senza fissa dimora al Galgario, portando calore e sostegno a chi più ne ha bisogno, soprattutto in questo periodo di festa.