Napoli nome a sorpresa per la difesa | arriva da una big di Premier League

Ultimo aggiornamento 22 Dicembre 2024 12:57 di redazioneIlha bisogno di un nuovo difensore dal calciomercato di gennaio per non fare trovare impreparata in caso di infortuniIldi Antonio Conte festeggerà Natale con il sorriso. I partenopei sono riusciti a portare a termine la missione in quel di Genova strappando tre punti importantissimi a Marassi contro il Genoa. Un risultato non banale dato che il tecnico francese non aveva ancora perso in rossoblu.Sono bastate due deviazioni aeree di Anguissa e Rrahmani nel primo tempo per la vittoria, anche se dopo una frazione iniziale ottima c’è stata una ripresa vissuta in apnea da Conte e i tifosi azzurri. Le grandi parate di Meret sulle sortite offensive liguri sono state il motivo per cui ilnon ha “pianto lacrime amare“, come spiegato dall’allenatore.