Mistermovie.it - Mister Movie | Die Hard è davvero un film natalizio?

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.La discussione sullo statusdi Diedivide i fan ogni anno. Scopri i motivi a favore e contro questo classico d’azione del 1988.Die: Un Classicoo un Sempliced’Azione?Con l’arrivo delle festività, torna un dibattito che sembra eterno: Dieè undi Natale? L’iconico actiondel 1988 con Bruce Willis, ambientato durante la vigilia di Natale, ha guadagnato un posto nel cuore degli spettatori, ma il suo status comedivide ancora i fan. Per alcuni, è una visione immancabile durante le feste; per altri, la storia di John McClane che affronta terroristi al Nakatomi Plaza non ha nulla a che fare con lo spirito.Analizziamo le due fazioni in gioco: il caso a favore di Diecomedi Natale e il caso contro questa interpretazione.