Ilrestodelcarlino.it - L’ultima del 2024. Fiorini con Tarvisium

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ultima partita delper laPesaro Rugby che vuol chiudere l’anno in bellezza con un poker di vittorie. Oggi alle 14.30, al Teknowool Rugby Park, nell’8ª giornata di andata del campionato di Serie A i kiwi giallorossi affronteranno i Ruggers. La formazione veneta occupa il settimo gradino della classifica con 18 punti, i pesaresi sono quarti con 21. "La squadra sta bene, molto bene, l’umore è positivo - dice il pilone giallorosso, Giacomo Leva - e queste due settimane sono servite sia a livello morale che mentale per mettere a punto gli aspetti tecnici. Abbiamo sfruttato questa pausa per capire effettivamente quanto valiamo e recuperare il dispendio fisico della partita contro Villorba che ha richiesto un enorme sacrificio". b.t.