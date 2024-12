L’imperatore

Leggi su Ilnerazzurro.it

Di Flavio Verzola.“Che confusione, sarà perché tifiamo, un giocatore che tira bombe a mano, siam tutti in piedi per questo brasiliano, batti le mani, che in campo c’è ADRIANO!!!”.Ci sono giocatori che ti esaltano e ti emozionano. Ci sono giocatori, che quando hanno la palla al piede, ti si blocca il respiro e gli occhi sono solo sui loro piedi fatati, annullando il resto del mondo. Uno di questi è stato sicuramente Adriano Leite Ribeiro!Abbiamo amato questo ragazzone brasiliano, nella misura in cui sarebbe potuto diventare il più forte calciatore del pianeta, e perché non lo è stato. Proprio per questo cresce il rimpianto e l’affetto, per questo bimbo grande, figlio del Brasile più vero e popolare. Tanto potente e devastante quanto fragile e triste, se avesse avuto metà della testa di Zanetti e metà della sua serenità, avrebbe collezionato così tanti palloni d’oro, da non saper dove metterli! E invece la saudade, la fragilità e la tristezza, la solitudine e l’incapacità di gestire il calcio da professionista, gli hanno impedito di essere il più forte di tutti.