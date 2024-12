Romadailynews.it - La Lazio dimentica l’Inter e va a vincere a Lecce

Leggi su Romadailynews.it

Lac’è, c’è sempre, digerisce i sei gol dele va a, come le succede da qualche tempo, negli ultimi minuti della partita. La “zona” è ormai una regola, quasi sempre rispettata in questo campionato.Colnon è stato per niente facile. I padroni di casa non sono stati a guardare, hanno giocato ad armi pari con i romani anche quando, per l’espulsione di Guilbert, che ha parato con le mani causando allo scadere del primo tempo il rigore trasformato da Castellanos, i giallorossi sono rimasti in dieci in campo.Anzi, bisogna sottolineare che isi, una volta in inferiorità numerica, hanno giocato con più aggressività e con più profitto di prima. È così, al 50’, che è arrivato il pareggio con il gol di Morente che ha spedito in rete il pallone che laaveva appena respinto, un po’ confusamente per la verità, sul calcio di punizione giallorosso.