La Juventus batte il Monza e trova la vittoria numero 1700 in Serie A | decisivi McKennie e Nico Gonzalez

Lail2-1 dopo quattro pareggi consecutivi in campionato e sale a 31 punti in classifica. Un successo speciale quello dell’U-Power Stadium, visto che si tratta dellainA della Vecchia Signora. Solo Real Madrid, Barcellona e Arsenal hanno già raggiunto questo traguardo prima dei bianconeri dal 1929/30 considerando il massimo campionato delle cinque migliori leghe europee. Decisive le reti di, in risposta al gol del momentaneo pareggio siglato da Birindelli. Continua la crisi interna delche è la peggiore squadra per punti in partite casalinghe in questa stagione (tre in otto match). I brianzoli rimangono una delle due formazioni, insieme al Genoa, a non aver ancora collezionato unain casa nel campionato in corso.