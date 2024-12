Dilei.it - La frangia finta diventa l’accessorio cool per copiare il look delle celeb senza tagliare

Leggi su Dilei.it

Alzi la mano chi, almeno una volta l’anno, cede alla tentazione di fare (o rifare) la. C’è chi la porta da sempre e non saprebbe più guardarsi allo specchiooppure c’è chi la porta inseguendo la moda per poi pentirsene. Si sa, lacontinua a essere una scelta intramontabile per chi desidera cambiarerivoluzionare completamente la chioma ma in grado di aggiungere personalità e valorizzando i tratti del viso.Ammirando icone di stile come Brigitte Bardot a trendsetter contemporanee come Dakota Johnson o Anne Hathaway, è facile farsi trasportare dalla voglia di darci un taglio per ricreare in noi l’allurestar che amiamo, tuttavia larichiede tempo, manualità e cure specifiche per apparire sempre al meglio. Se non ti senti pronta a prenderti cura quotidianamente della tuae cerchi una soluzione pratica per cambiarema solo ”all’occorrenza”, dovresti prendere in considerazione l’acquisto di una