Ilfattoquotidiano.it - Khaby Lame a La Mecca: “Grazie Allah per essere la mia unica speranza” – Il video social

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Voglio solo dire, Alhamdulillah. Dio mi ha dato tutto, soprattutto la forza di andare avanti e di credere nei miei sogni. Ho affrontato molte lotte nella vita, e quando tutto sembrava impossibile, la mia fede mi ha tenuto in piedi.perla mia“: parla così, influencer da 162 milioni di follower su TikTok, mentre si trova di fronte alla Ka’ba, edificio che è al centro del sacro recinto de Lae punto di riferimento in direzione del quale i fedeli devono rivolgere il viso durante la preghiera. L’influencer ha raccontato il suo pellegrinaggio islamico a Laha perso il primato di maggior influencer italiano per interazioni. Lo ha rivelato la classifica stilata per Primaonline da Sensemaker, che ha reso noti i migliori content creator dello Stivale nel mese di ottobre 2024.