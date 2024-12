Ilrestodelcarlino.it - Il Fano al tappeto. La K Sport vola con Torelli e Peroni

0 KGALLO (4-3-3): Cerretani, Kalombo Mbuyamba, Baruffi (36’ st Notariale), Dominici, A. Nobili, Carta,, Micchi (41’ st Barattini), Magnanelli, Fiorani (28’ st Di Pollina). A disp.: Vitiello, C. Nobili, Nastase, Sakaj, Pizzagalli, Guglielmo. All.: Magi.(4-3-3): Wangue Moumi, Allegrucci, Rovinelli, Rastelletti, Malshi, Saponaro, Bacekou (1’ st Biagioni), Ndao, Cissè, Del Moro (18’ st Serfilippi), Fofana. A disp.: Tommassino, Brunetti, Acunzo, Mattioli, Montella. All.: Aiello. Arbitro: Spadoni di Pesaro. Reti: 11’ st, 47’ st. Tutto come nelle previsioni: l’anticipo della prima giornata di ritorno è vinto dalla Ksul fanalino di coda. All’11 della ripresa Magnanelli crossa in area dovedi testa insacca l’1-0. Nel recuperosfrutta l’assist di Barattini e chiude la partita.