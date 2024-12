Tvplay.it - Dybala risolleva la Roma di Ranieri: 5-0 al Parma

L’argentino si carica sulle spalle lae consente adi ottenere tre punti preziosissimi per la classifica.Nel lunch match domenicale si sfidanoe Parma. Una partita che, contraddicendo tutti i pronostici estivi, ha a tutti gli effetti i crismi dello scontro per non essere risucchiati nelle zone basse della classifica. La classifica della vigilia recita infatti 15 punti per il Parma e solo uno in più per la. Con inoltre un momento di forma non certo ottimale per entrambe: solo 3 punti nelle ultime 5 uscite per la squadra di, 6 invece per quella di Pecchia.Pressioni che però, vista la caratura delle rosa, il monte ingaggi e le aspettative delle vigilia, sono per la maggiore sulle spalle della, dopo la vittoria di Coppa Italia contro la Sampdoria, ha bisogno dei tre punti.