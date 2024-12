Tvplay.it - De Ketelaere brilla allo Gewiss Stadium, l’Atalanta vince ancora: Gasperini si riprende la vetta

Leggi su Tvplay.it

Ecco come è andata a finiretra Atalanta ed Empoli. Una sfida destinata a scatenare grosse polemiche.lui! Charles Desta dimostrando di essere un autentico fenomeno e con una prestazione magistrale trascinaad una bellissima vittoria contro l’Empoli, un 3 a 2 soffertissimo ma che evidenzia come i nerazzurri siano pronti per lo scudetto, o almeno per puntare davvero al titolo.Desila(Lapresse) TvPlayTante emozionicon i padroni di casa che fanno il gioco ma l’Empoli non demorde ed anzi sblocca la gara abbastanza a sorpresa. Minuto 13 e segna Colombo approfittando di una grande disattenzione del club nerazzurro, lancio direttamente dalla rimessa laterale e Colombo segna davanti Carnesecchi.