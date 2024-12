.com - Attentato Magdeburgo, saudita incriminato: 5 capi imputazione per omicidio

(Adnkronos) –Taleb al-Abdulmohsen, l’uomo che venerdì sera ha scagliato la sua auto contro la folla al mercatino di Natale diuccidendo 5 persone e ferendone 200, è statoper cinquedidi, diversididi tentatoe lesione aggravata. Lo ha annunciato oggi la polizia tedesca dopo che il medico 50enneè comparso ieri sera di fronte al giudice. Tra le cinque persone rimaste uccise nell’, c’è un bambino di nove anni. La polizia ritiene che l’uomo, che negli ultimi anni in interviste e sui social media aveva accusato il governo tedesco di non fare abbastanza per combattere l’islamismo e si era avvicinato alle posizioni dell’estrema destra tedesca ed internazionale, abbia agito da solo.in esilio, 50enne, in Germania dal 2006, psichiatra e psicoterapeuta a Bernburg, attivista, fortemente critico nei confronti dell’Islam, simpatizzante dell’Afd convinto che le autorità tedesche non facciano abbastanza contro l’islamismo: questo è il ritratto di Taleb al-Abdulmohsen che sembra emergere dalle indagini.