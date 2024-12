Ilrestodelcarlino.it - Ancona, zona playoff come regalo. Ma arriva un Avezzano in salute

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una vittoria con l’per festeggiare due volte: è questo l’obiettivo che vuole centrare oggi al Del Conero l’, non solo perre al traguardo della sosta natalizia nel migliore dei modi, ma anche per cercare di allungare la striscia positiva di sei risultati utili confermando le buone cose mostrate nelle ultime uscite: compattezza difensiva – seconda miglior difesa del girone –, un ritrovato Laukzemis in porta, centrocampo solido e propositivo, migliorata vena realizzativa. Con queste armi i dorici di Gadda scendono in campo decisi a superare anche l’ostacolo, dopo il successo di Castelfidardo, anche se dall’altra parte ci sarà una squadra in, decima in classifica con 19 punti, 7 in meno dell’, reduce dal successo con l’Isernia, nonché tra le migliori formazioni del gironerendimento in trasferta, pur considerando l’ultimo ko di misura a Castelfidardo.