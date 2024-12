Ilrestodelcarlino.it - Sportelli di corso Cavour. Servizi sociali e sanitari in una sede rinnovata

"Anche integrare iper fornire una risposta sempre più personalizzata ai bisogni delle persone va inserito tra i processi di innovazione". La sintetizza così Giuseppe Benati, direttore del dipartimento di Medicina di Comunità, la realizzazione dell’area inaugurata ieri presso laAusl die che terrà le fila delle risposte che l’Aziendaa elabora per la disabilità, la vecchiaia, la non autosufficienza, l’indigenza, la solitudine, l’esigenza di assistenza domiciliare. Un coordinamento tra sociale eo "che - dice il sindaco Lattuca chiamato al taglio del nastro - presenta esigenze sempre più variegate e necessita di risposte non standardizzate". In un luogo identitario per la sanità cesenate (qui tra il 1909 e il 1960 ha operato l’ospedale di Cesena) in cui non si vedono letti per degenti o barelle per trasportati ma solo locali luminosi, i professionisti dell’Ausl, integrando tutti gli ambiti assistenziali (anche quelli comunali del settoreper le Persone in capo all’assessora Carmelina Labruzzo), programmano le migliori soluzioni possibili fornite dal nostro territorio.