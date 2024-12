Bergamonews.it - Martinengo, perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: ferito un uomo

. È stato trasportato in codice giallo in ospedale l’rimasto coinvolto in un incidentele avvenuto nel pomeriggio di sabato 21 dicembre a.L’allarme è scattato attorno alle 16.15 quando, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente della vettura ha perso iled è finito, lungo via Cortenuova.In pochi minuti sul posto sono giunti il personale medico, a bordo di un’automedica e di un’ambulanza, i vigili del fuoco del comando di Bergamo e i carabinieri della stazione di Urgnano.Al momento non è ancora chiara l’esatta dinamica del sinistro, anche se pare che non ci siano altri veicoli coinvolti nell’incidente: i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, mentre ai militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi del caso.