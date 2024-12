Quotidiano.net - Manovra, l’analisi di Cottarelli: “Bene ridurre il deficit. Ma la spesa resta alta”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 21 dicembre 2024 – Professor, laè uscita peggiorata o migliorata dalla Camera? “Non è cambiata molto, ci sono stati piccoli aggiustamenti. Ma, più in generale, questa legge di bilancio non comporterà grandi cambiamenti neanche il prossimo anno, rispetto al 2024 che si sta chiudendo. È sicuramente da segnalare la discesa delche, tradotto in soldoni, significa che lo Stato mette meno risorse sull’economia e questo non aiuterà la crescita. Ma era una cosa che bisognava fare: non potevamo andare avanti accumulando iregistrati negli ultimi anni. Si spera solo che questa stretta nei bilanci pubblici sia compensata da una riduzione dei tassi di interesse che possa dare una spinta all’economia”. CARLODOCENTE E sul fronte delle tasse? “La pressione fiscaleinvariata, si stabilizza il taglio del cuneo fiscale e la rimodulazione delle aliquote Irpef.