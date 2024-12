Lapresse.it - Letta si congeda dall’Aula della Camera: “Non inseguiamo polarizzazione”

“Nel chiedervi di votare a favore delle mie dimissioni di parlamentare, voglio limitarmi a due pensieri: il primo è un pensiero di profondo ringraziamento nei confronti di tutta l’assemblea, del presidente Fontana, di tutti i componenti e i dipendenti”. Così Enrico, deputato ed ex segretario Pd, intervenendo in aula prima del voto sulle sue dimissioni. “Un ringraziamento particolare ai colleghi del Pd e a Elly Schlein che mi ha succeduto nell’impervio compito di segretaria del Pd. Un ringraziamento e un pensiero di riconoscenza ai militanti e agli elettori. Grazie a tutti per avermi aiutato nel compito di elaborazione del rapporto sul Mercato unico europeo, che ho voluto fosse un compito collettivo – ha detto-. Il secondo pensiero: nonil peggio che laestrema sta da tempo sviluppando nelle democrazie occidentali.