Come implementare l’IA nei concorsi pubblici. La ricetta di Anastasi (Formez)

L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale è ormai quasi un dovere, tanto per le aziende private quanto per gli enti che operano nel pubblico. Perlo è per arrivare all’obiettivo di un’attività sempre più a vantaggio della collettività e di un aumento della percezione di servizio pubblico. Anche per questa ragione, insieme con Csi Piemonte, abbiamo realizzato il primo assistente virtuale per i, basato sulgenerativa.Su questa tematica,ha consolidato un’esperienza interna: il lavoro è stato portato avanti da un gruppo di oltre venti persone, dall’età media di 32 anni, che hanno effettuato più di 500 test. E a tre settimane dal lancio, i risultati che registriamo sono più che lusinghieri: 2mila accessi da altrettanti utenti, per un totale di 11mila domande e una riduzione di oltre il 50% dei ticket, cioè delle richieste effettuate via Pec.