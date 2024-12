Biccy.it - Chi sono tutti i vincitori di Ballando con le Stelle

Questa sera la generalessa Camilla Patrizia Carlucci incoronerà il 19esimo vincitore dicon le. Chi alzerà la coppa fra Federica Nargi, Federica Pellegrini, Bianca Guaccero, Tommaso Marini, Anna Lou Castoldi e Luca Barbareschi? Nel dubbio, vi ricordatedegli anni passati?La prima edizione, andata in onda su Rai1, nel 2005 è stata vinta da Hoara Borselli (quando ancora non girava i talk politici con la penna in mano) in coppia con Simone Di Pasquale; l’anno dopo è stata la volta di Cristina Chiabotto in coppia con Raimondo Todaro, che ha fatto poi il bis anche l’edizione successiva con Fiona May. La quarta edizione è stata vinta dall’attrice del momento Maria Elena Vandone con Samuel Peron, mentre risale al 2009 la prima vittoria maschile: Emanuele Filiberto di Savoia con Natalia Titova.