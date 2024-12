Oasport.it - Basket: Trieste, un passo verso la Coppa Italia. Ross e Valentine non danno scampo a Cremona

Nell’anticipo della 12a giornata di Serie A 2024-2025non tradisce il pubblico di casa e, al PalaRubini della città giuliana, batte la Vanolicon il punteggio di 91-83 dopo una serata in grado di entusiasmare gli accorsi in quello che rimane uno dei più bei palasport in. Decisivi Colbeye Denzelcon 20 e 19 punti, ma c’è anche una sera da 14 e 16 rimbalzi di Jayce Johnson e da 10 e 11 di Jeff Brooks. Per, che rimane penultima a quota 4 punti, 20 di Dario Dreznjak e 13 di Corey Davis. Bene anche Federico Poser a quota 11.Primo quarto che comincia benissimo per, conche stoppa Owens e poi segna il 2-0. Lo seguono Brooks e Johnson, il quale inizia a prendere così tanti rimbalzi da trovarsi a otto che la metà del periodo è da poco passata.