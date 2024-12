Ilgiorno.it - A Milano gli stipendi più alti d’Italia: 2.642 euro al mese di media. Subito dopo c’è Monza-Brianza

Glidei dipendenti privati sono piu'al nord rispetto al sud del 50% ma con delle differenze e una top ten che vede in cima. Emerge da un'analisi condotta dall'Ufficio studi della CGIA. L'area geografica con glimedi più: nel capoluogo regionale lombardo la retribuzione mensilenel 2023 e' stata di 2.642. La mappa Nord-Sud L’inflazione La tredicesima Pagamenti in regola Ferie forzate La mappa Seguono i dipendenti privati dicon 2.218e i lavoratori delle province ubicate lungo la via Emilia. Ovvero, Parma con una busta paga lorda di 2.144, Modena con 2.129, Bologna con 2.123e Reggio Emilia con 2.072. Nella graduatoria nazionale che include 107 province, la prima realtà' geografica del Mezzogiorno e' Chieti che occupa il 55 posto con una retribuzione mensiledi 1.