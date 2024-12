A che ora sono le passerelle? Canale TV live streaming online per la lotta

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-21 01:11:44 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:La settimana di preparazione alla rivincita di Tyson Fury con Oleksandr Usyk è stata degna di uno degli incontri più attesi dell’anno.Mercoledì uno sguardo fisso di 11 minuti tra la coppia dei pesi massimi è stato seguito da uno sfarzoso peso venerdì a Riyadh.Si prevede che milioni di persone in tutto il mondo si sintonizzeranno per assistere al tentativo di Usyk di ripetere la sua vittoria a maggio e al tentativo di Fury di vendicarsi della prima sconfitta della sua carriera.Ecco a che ora si svolgeranno le, come guardare il combattimento in TV e, quanto costa il combattimento e altri dettagli chiave per Fury vs Usyk.“Non è mai stato così intenso qui.