Lanazione.it - Un Natale con la neve sui Monti Sibillini. Il video

Leggi su Lanazione.it

Castelluccio di Norcia (Perugia), 20 dicembre 2024 – Puntuale come non accadeva da un po' di tempo ecco lache torna a imbiancare Castelluccio di Norcia e i, alla vigilia dell’inizio dell’inverno astronomico. Ecco lo spettacolare timelapse del 20 dicembre, correnti fredde dal nord Europa porteranno basse temperature efino a quote collinari proprio nei giorni in cui ci avviciniamo al. Ilè realizzato con le immagini della webcam stand alone ad energia solare riattivata a Castelluccio con una campagna di crowdfunding nel 2019, che ha coinvolto donatori da tutta Italia. Un progetto ("La webcam di Castelluccio") realizzato da Scenari Digitali in collaborazione con il Cai Umbria, Per la Vita di Castelluccio onlus, Cna Umbria, Eppela, Umbriameteo e alcune centinaia di sostenitori dall'Italia e dall'estero.