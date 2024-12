Lanazione.it - Torna il commissario Pelletti: un libro natalizio per sostenere i bambini in Etiopia

di Antonia Casini Una copertina rossa, un poliziotto dai grandi baffi e la cagnolina Prugnina.per questo Natale "Il. Tre misteri da risolvere" (Pacini Editore) con le storie di nonna Lela (Daniela Marazzini) e i disegni di Fabio Leonardi, ieri realizzati in diretta al Museo della Grafica dove è stato presentato in anteprima il volume dedicato alla piccola Marianeve. È l’ottavo della serie che sarà distribuito domani (sabato 21 dicembre) in abbinamento gratuito con "La Nazione" nelle edicole di Pisa e provincia. È consigliata la prenotazione. Volumi che negli anni hanno contribuito a costruire quattro scuole e una biblioteca in, "un progetto rimasto nel cuore dei" che ieri mattina hanno animato Palazzo Lanfranchi. Ad ascoltare le favole lette dal Gruppo Laav, Letture ad alta voce, con Alessandra Manfredini, Ombretta Mariotti e Daniela Bertini, c’erano due classi accompagnate dalle maestre: la V A primaria "Nicola Pisano", istituto comprensivo "Fibonacci", e la I della " Zerboglio" ic "Fucini".