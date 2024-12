Ilrestodelcarlino.it - Sgominata la banda dei furti in casa: 50 colpi tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna

Padova, 20 dicembre 2024 –unadi albanesi che in poche settimane ha compiuto 50in appartamento tra il, lae l'. Arrestato dalla polizia di Padova il capo dell’organizzazione, un 29enne albanese. Sfuggiti alla cattura i due complici. Almeno nove i covi dove lanascondeva la reva. Recuperati nelle basi logistiche numerosi beni di valore rubati tra gioielli, orologi di pregio, borse e accessori, abbigliamento griffato per un valore di oltre mezzo milione di euro. L’indagine L'indagine è iniziata lo scorso novembre quando gli agenti padovani hanno individuato un'auto usata per compiere le razzie. Così è iniziata un'attività di pedinamento del veicolo e di analisi di dati tecnici ricavati da telecamere e lettori targhe di tutto il nord Italia che hanno permesso di accertare una decina di episodi disempre ad opera di tre albanesi.