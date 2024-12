Roma Calenda | Roma oggi non è in condizioni da città civilizzata

Leggi su Ildenaro.it

, 20 dic. (askanews) – “Adesso dedicherò un giorno a settimana a lavorare su. Abbiamo bisogno che i cittadinini abbianodi vita vivibili.continua ad avere una situazione di decoro urbano e vivibilità che non è da”. Lo ha detto il leader di Azione Carlodurante una conferenza stampa alla Camera. “Il tema centrale diè la vivibilità e il decoro urbano e questo non è migliorato minimamente. Ed è sorprendente, perché Gualtieri ha i poteri e ha i soldi”. Ha aggiunto: “Penso ci sia stata una pianificazione sbagliata nell’ordine delle priorità: sono stati aperti in contemporanea tantissimi cantieri, molti dei quali non finiranno nel Giubileo anche se sarebbero per il Giubileo. Non è ammissibile. La sensazione perenne di insicurezza, di stare tra lo sporco, di non funzionamento delle cose.