.com - Promozione / Moie, il diesse jesino che batte la Jesina: il punto con Federico Topa

Leggi su .com

Nessuna uscita e quello di Pierpaoli dal Barbara Monserra sarà l’unico innesto in questa sessione, 20 dicembre 2024 – Una vittoria, quella di sabato scorso 14 dicembre, che può rappresentare la chiave di volta di una stagione fin qui con meno luci che ombre.Aver battuto la, formazione probabilmente più attrezzata per conquistare il campionato, ha certamente contribuito a far passare a tutto l’ambiente delVallesina un Natale più sereno in cui domina nella mente di tutti la convinzione di essere una squadra di livello, che certamente non merita l’attuale posizione di bassa classifica.Rossi,, PossanziniSoddisfazione particolare dalla vittoria contro i leoncelli è perdoc ma ormai da anni al fianco di Roberto Possanzini e Matteo Rossi come direttore sportivo rossoblù.