Missione Sirio | la sfida del sovraccarico

Arton era il capo spedizione, composta da:Lassy, la dottoressa e medico chirurgico;Tivor, il tecnico dei propulsori spazio-temporali;Rino, navigatore e addetto alle trasmissioni;Blassy, la sollecitatrice psicologica dell’equipaggio;Bertol, addetto alle riserve e all’alimentazione coordinata.La cosmonave era una struttura a forma di anello rotante su un asse che ne era il suo diametro, misurava circa 96 metri e costituiva l’alloggio di tutto l’equipaggio. Era stata messa in orbita a segmenti in 36 lanci separati e costruita in assenza di gravità in 3948 ore, pari a circa 165 giorni.Il compito era di basarsi sulla cinturia di Orione per esplorare se attorno aci fossero pianeti, anticipando lo spazio-velocità temporale di circa sei ore e mezzo alla 93ª, per poter decelerare in maniera sicura ed inserirsi in quel sistema binario di due stelle nane bianche, distanti circa 50 anni luce una dall’altra, pari alla distanza tra il nostro Sole e Urano.