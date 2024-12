Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono fatta trattare a pesci in faccia e non ho mai reagito così. E sono sempre stata gentile”: Francesca Barra commenta il clamoroso fuorionda con Roberto Poletti

In onda le frecciatine non erano passate inosservate. In molti avevano notato l’assenza di feeling tra, impegnati in coppia dalla scorsa estate alla conduzione di “4 di Sera“, una sensazione che “Striscia la notizia” ha confermato trasmettendo un.Il tg satirico di Antonio Ricci con un filmato lungo quasi quattro minuti ripercorre lo scontro, pochi minuti prima della direttaleggendo il copione, esclama: “All’inizio, la prima domanda che faccio”.interviene stizzita in tono: “E quando avresti deciso che la fai tu e che è la prima?“. Il collega, visibilmente infastidito, mostra il copione: “L’hanno scritto qua.. Ok? L’ho deciso perché sta a pagina sette del copione”. A quel puntoprova a spiegarsi: “Ma no, ma stavo facendo una battuta della foto del Mussolini e della Meloni! È una battuta,“.