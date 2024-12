Golssip.it - Masterchef 14, la figlia di Claudio Amendola si presenta al provino: com’è andata

in onda l'ultima parte delle selezioni di14: la classe è ora formata! Tra gli aspiranti chef non sfugge il nome di Alessiadell'attoree della doppiatrice Marina Grande. Alessia, doppiatrice romana, classe 1984, ha svelato il suo sogno di diventare chef nella seconda puntata del talento culinario di Sky. "Sono doppiatrice, è una cosa di famiglia, visto che mio nonno e mia nonna erano doppiatori. Mio nonno era Ferruccio", ha raccontato l'attricendo ai tre giudici le sue tagliatelle al limone. Nonostante il 'no' da parte di Giorgio Locatelli, Alessia ha ottenuto il grembiule grigio, dichiarando con determinazione: "Farò questo in ogni caso, voglio fare la chef". Purtroppo, però, il suo percorso si è interrotto al blind test .