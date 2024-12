Anteprima24.it - M5S, Saiello: “Covid card, la condanna di De Luca conferma le nostre denunce”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Vincenzo Dedovrà risarcire oltre 600 mila euro alla Regione Campania per le. La chiusura del processo di primo grado davanti alla Corte dei Contiquello che, con atti e interrogazioni, avevamo denunciato oltre tre anni fa. Le smartdella Regione Campania, ideate come passaporti vaccinali, erano un inutile duplicato dei green pass nazionali e un enorme spreco di denaro pubblico. Avevamo sollevato la questione in Aula nel corso di un question time, chiedendo alla giunta se le smartregionali sarebbero state integrate nel sistema di certificazione predisposto dal Governo nazionale e chiarendo che bruciare 4 milioni di risorse dei cittadini campani, in un momento di enorme crisi economica, era un gravissimo errore. Oggi possiamo constatare che leobiezioni erano corrette”.