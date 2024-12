Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 68-71, Eurolega basket in DIRETTA: EA7 sul +3, poi reagiscono i bavaresi. Ultimi 5?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI VIRTUS BOLOGNA-BARCELLONA DALLE 20.00A -1’23” fallo su Mirotic di Voigtmann, c’è la revisione della terna per capire cosa bisogna farne.76-76 Rubata e appoggio di Edwards, -1’35”.76-74 Obst scarica per Edwards, tripla a -1’50”.76-71 ZACH LEDAY! ANCORA DA TRE! E stavolta i minuti dalla fine sono 2’10”!73-71 FABIEN CAUSEUR CON LA TRIPLA APERTA DALL’ANGOLO! E adesso è Herbert che deve chiamare timeout a 3? dalla fine!70-71 Bella palla per il layup di Shields, 4’25” alla fine.68-71 Transizione velocissima con schiacciata di Booker, arriva subito il timeout di Messina con 4’44” da giocare.68-69 Che cos’ha fatto Voigtmann. Schiacciata spaventosa, violentissima, quasi a buttar giù i ferri del Forum.68-67 Rapidissima replica di Weiler-Babb, 5’50” alla fine.