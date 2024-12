Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 28-35, Eurolega basket in DIRETTA: rientro di gran foga dell’EA7 nel secondo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI VIRTUS BOLOGNA-BARCELLONA DALLE 20.0032-35 2/2 Mirotic.Edwards ferma col fallo Mirotic dopo la bella palla di Shields dalla punta, altri liberi.che ha da tempo esaurito il bonus.30-35 2/2 Mirotic.Voigtmann costretto a fermare col fallo la penetrazione di Mirotic, liberi.28-35 Brutta rotazione difensiva diche lancia Voigtmann per la schiacciata.Siamo giunti a metà.28-33 DIMITRIJEVIC! Altro movimento con finta e tiro difattura!26-33 Bella palla per Nebo che non ha problemi a segnare.24-33 Transizione veloce chiusa da Bitim.24-31 Canestro di pura garra di Da Silva che batte la difesa salita su di giri di.24-29 ANCORA CAUSEUR! Showtime da tre! 7’30” all’intervallo.21-29 Risposta prontissima di Obst.