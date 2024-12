L’infortunio di Eze esclude il trequartista ‘dolorato’ con il piede gonfio

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-20 Eberechi Eze non sarà coinvolto quando il Crystal Palace tenterà di estendere la sua serie di imbattibilità in Premier League a sei partite contro l'Arsenal sabato (17:30 GMT).L'allenatore degli Eagles Oliver Glasner farà riposare Eze dopo aver subito un infortunio alnella vittoria per 3-1 del Palace a Brighton & Hove Albion domenica, anche se l'austriaco spera che il nazionale inglese torni per la trasferta a Bournemouth il 26 dicembre (15:00)."Ha avuto un successo contro il Brighton", ha spiegato Glasner, aggiungendo che Eze "ha ricevuto il calcio successivo" dopodurante la sconfitta per 3-2 del Palace contro l'Arsenal nei quarti di finale della Coppa Carabao mercoledì.