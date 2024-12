Ilfattoquotidiano.it - Ivan Juric cade in piedi: dopo il disastro alla Roma vola in Premier League, lo attende il Southampton

C’è una norma che impedisce ai giocatori di cambiare troppe squadre in una stagione: si accetta un trasferimento in tre club, ma in solo due di quelli si può giocare in gare ufficiali. Ecco, una regola così per gli allenatori è meno stringente, e su ilfattoquotidiano.it era stato spiegato l’rgamento delle maglie anche in Italia: un elemento che permette di dare più possibilità a chi è rimasto senza panchina di trovarne una nuova, anche nella stessa competizione. Non è il caso specifico di, che però nell’anno solare 2024 si è di fatto ritrovato contrattualizzato da tre club diversi: il Torino, con cui ha chiuso la scorsa stagione; lanel breve (e poco fruttifero) interregno tra De Rossi e Ranieri; e ora il. Sì, perché l’allenatore croato ha trovato un accordo con il club di, che al momento si ritrova all’ultimo posto con soli 5 punti in classifica.