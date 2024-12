Sport.quotidiano.net - Infortunati in Serie A, maledizione crociato: tanti giocatori fermi ai box

Roma, 19 dicembre 2024 – Gli infortuni continuano imperterriti in quella che, ormai, possiamo definire come la stagione dei crociati. LaA si conferma il campionato più falcidiato, con ben 18attualmente ai box a causa della rottura o della lesione di questo legamento. Negli ultimi giorni, si sono aggiunti alla già ricca lista Michael Svoboda, Abdou Harroui e Pietro Pellegri (già operato nella giornata di ieri), confermando che la sfortuna sembrerebbe essersi abbattuta sul nostro campionato. Ma quanto ci vuole per recuperare da un infortunio al? Mediamente si stima che ci si torni ad allenare a distanza di 6 mesi e a giocare dopo circa 9 mesi ma, in realtà, la situazione varia da giocatore a giocatore. E a conferma di questa teoria possiamo prendere gli esempi di Giorgio Scalvini e Tyronne Ebuehi: il difensore dell’Atalanta è tornato a giocare il 23 novembre, a 204 giorni di distanza dallo sfortunato 2 giugno dove si fece male contro la Fiorentina, mentre l’esterno dell’Empoli non ha ancora trovato il campo nonostante siano già passati oltre 270 giorni dal suo infortunio.