Ilfattoquotidiano.it - Incontro “a sorpresa” Meloni-Von der Leyen. Bruxelles: “Non annunciato per un errore”. Auto, migranti e Mercosur tra i temi trattati

Un’ora di colloquio con Ursula von delal Palazzo Berlaymont, a, poi Giorgiaha lasciato della Commissione europea senza rilasciare dichiarazioni. L’non era statonei giorni scorsi e non risultava nell’agenda della presidente della Commissione come accade solitamente per i bilaterali istituzionali di tutti i membri dell’esecutivo europeo. L’annuncio del bilaterale è stato pubblicato solo questa mattina in un aggiornamento di Ebs Satelite, il servizio televisivo che si occupa dell’attività della Commissione.Al centro del faccia a faccia, ha fatto sapere la Presidenza del Consiglio, “le priorità di azione del nuovo ciclo istituzionale Ue, a partire dal rilancio del ruolo e della competitività dell’Unione Europea nel mondo”. A tale riguardo,sì è soffermata “sulle prospettive del settoremobilistico nel contesto del percorso di transizione ambientale e sulle forti preoccupazioni del settore agricolo nazionale nell’ambito dell’Accordo Ue-“.