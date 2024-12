Anteprima24.it - In oltre un mese denunciati 83 parcheggiatori abusivi a Napoli

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiContinua la mirata attività di prevenzione e contrasto al fenomeno deie ad ogni altra forma di illegalità attuata dal Comando della Polizia locale, in attuazione di quanto pianificato in seno al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di, Michele di Bari. Nel periodo compreso tra il 9 novembre e il 16 dicembre, sono state denunciate 83 persone sorprese a svolgere attività di, prelevati 1375 veicoli, elevati 25476 processi verbali per violazioni delle norme del Codice della Strada. In particolare, durante i servizi di controllo svolti in prossimità dello stadio “Maradona”, sono stati sanzionati 11, 5 venditoriai quali è stata altresì sequestrata la merce, rilevate 10 occupazioni abusive di suolo pubblico, redatti 200 verbali per violazione al Codice della Strada e sono stati rimossi 184 tra veicoli e motoveicoli.