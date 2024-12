Ilrestodelcarlino.it - I bancarellari di domenica tornano in corso Mazzini

La querelle tra ambulanti e amministrazione comunale sull’opportunità di tenere aperte le attività nelle domeniche del periodo natalizio, viene risolta in sordina. La direzione commercio, infatti, ha concesso l’opportunità aidi operare nelle domeniche di dicembre, riportandoli nel luogo di origine, ossia il tratto didall’angolo con via Marsala fino a piazza Roma. La procedura è diventava attiva per la prima volta8 dicembre, ma allo stato dei fatti soltanto la metà circa ha effettivamente aperto. La stessa direzione comunale lo ha appurato attraverso un controllo da cui è emerso chescorsa molti degli ambulanti concessionari alla fine non hanno aperto, praticamente quasi nessuno nel pomeriggio. È pur vero, tuttavia, che ida quasi un anno stanno operando suGaribaldi dopo l’inizio dei lavori Pnrr al mercato delle Erbe che ha di fatto chiuso quel tratto del‘vecchio’.