Corrieretoscano.it - Gravissimo al Meyer un bambino di un anno e nove mesi per una polmonite

PONTEDERA – È finito in condizioni gravissime all’ospedale pediatricoundi undi Pontedera.Il piccolo era arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Pontedera con una fortissima difficoltà respiratoria. Preso in carico dalla pediatria, e poi ricoverato, si è aggravato.La situazione clinica di sospettabilaterale ha portato a un nuovo passaggio in pronto soccorso dove il rianimatore ha provveduto all’intubazione orotracheale del piccolo.Vista la gravità clinica del quadro è stato attivato l’elisoccorso Pegaso 1 che lo ha trasportato in rianimazione all’ospedale fiorentino