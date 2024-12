Lanazione.it - Giallo a Vezzano Ligure, corpo di un uomo trovato in un bosco: ipotesi omicidio

(La Spezia), 20 dicembre 2024 –. Ilsenza vita di unspezzino di 60 anni è stato riin una zona boschiva. Il cadavere presentava diverse contusioni, per questo si sta valutando anche l’. Sul posto, appena lanciato l'allarme, sono intervenuti immediatamente i carabinieri che stanno indagando su ogni possibile fronte. Viste le numerose contusioni, si pensa anche a una violenta colluttazione. Ma gli accertamenti sono ancora in corso. Nelle vicinanze è stata trovata un’automobile abbandonata in strada. Sono arrivati sul posto anche il medico legale e il pm.