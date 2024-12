Ilrestodelcarlino.it - Derby per la capolista La Nef. La Nova fa visita alla Sir Umbria

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’è ildi Falconara per laOsimo che guida la classifica assieme a Rubicone e Sir. Quest’ultima ospiterà Loreto, con la formazione di coach Iurisci che andrà a caccia del sorpasso in classifica. Castelferretti in trasferta col Bottega a Morciola di Vallefoglia. B maschile (girone E), decima giornata. Osimo-San Severino Marche 3-0, Bellaria Igea-Sir0-3, Macerata-Forlì 3-0, Rubicone-Montorio 3-0, San Marino-Bottega 3-1, Loreto-Riccione 3-1, Castelferretti-Falconara 3-0. Classifica: Rubicone, SIre Osimo 24; Loreto 23; Castelferretti 21; Macerata 19; Forlì e San Marino 14; Bottega e Montorio 11; Riccione 10; Falconara 9; San Severino Marche 6; Bellaria Igea 0. Prossimo turno. 21/12: Falconara-Osimo (ore 18), Forlì-Bellaria Igea, Montorio-Macerata, San Severino Marche-Rubicone, Bottega-Castelferretti (ore 17), Sir-Loreto (ore 17), Riccione-San Marino.