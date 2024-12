Cos’è Milele? Spiegata l’origine delle Terre dell’Orgoglio del Re Leone

Leggi su Cinefilos.it

del ReMufasa: Il Reè incentrato sulprotagonista e suo fratello Taka che cercano di raggiungere la favolosa terra di; tuttavia, non basta il loro arrivo perché il luogo diventi la Pride Lands. Nel 2019, la Disney ha creato un adattamento in live-action del film d’animazione del 1994 Il Re, ottenendo recensioni contrastanti. Piuttosto che adattare semplicemente il film sequel per il grande schermo, la casa di produzione ha creato una storia originale che sposta l’attenzione da Simba, mettendo invece in evidenza l’infanzia di suo padre.Il percorso di Mufasa da bambino sperduto a re non è semplice, poiché non aveva alcuna pretesa al trono. Tuttavia, il suo arco caratteriale in Mufasa: Il Redimostra che possedeva tutte le qualità necessarie per comandare molto prima di diventare il monarca regnante