Lanazione.it - Castelfranco: arrestata cinquantenne per violenza domestica sulla madre

Sei anni di reiterate condotte violente, sia fisiche che psicologiche. Sei anni di inferno per unache in tutto questo tempo è stata letteralmente terrorrizzata dalla figlia. Le violenze fisiche (botte, aggressioni, continue urla e minacce) e psicologiche (momenti devastanti per la settantenne) sarebbero stati messi in atto dallaanche alla presenza della figlia, minorenne. Ieri mattina i carabinieri della stazione dihanno posto fine a questo vero e proprio inferno domestico dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Pisa tramite l’applicazione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa. La, in sostanza, è stata obbligata a lasciare la casa dove ha vissuto finora con la mamma e la figlia e non potrà avvicinare la donna che le ha dato la vita e che lei, in più occasioni e per sei lunghi anni, ha maltrattato pesantemente.