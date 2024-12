Bergamonews.it - Bergamo prima per qualità della vita, ma ultima per i passaporti: “Ci vogliono 6 mesi”

per, maper i tempi di attesa per i. A dirlo è un’inchiesta di Altroconsumo, secondo la quale l’attesa è di circa 6.Precisiamo subito: il dato è riferito ad aprile 2024. La Questura dimonitora la situazione: l’agenda ordinaria è allungata fino a giugno/luglio, ma il venerdì si inseriscono appuntamenti per la settimana successiva in base alle disponibilità che si liberano e ai posti da assegnare. Per le urgenze, fino a pochi giorni fa il primo appuntamento era a fine dicembre. In via Noli, è stata inoltre prevista un’apertura straordinaria il 26 dicembre, grazie alla quale si dovrebbe riuscire a stretto giro ad accorciare l’agenda.La speranza, come si dice, è l’a morire. Perché Bolzano, da fanalino di coda, ora risulta tre le città più veloci con sette giorni di attesa, mentre l’anno scorso serviva molta più pazienza (ben ottoper ricevere un appuntamento).